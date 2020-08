GNR infetado em Moura coloca 14 militares em quarentena

Teixeira Correia Hoje às 17:47 Facebook

Um militar do posto e destacamento de Moura da GNR acusou positivo no teste à covid-19, cujo resultado foi conhecido durante o dia de sábado. Este domingo foi conhecido resultado da esposa do militar que também resultou positivo.

Segundo apurou o JN, há 14 militares em quarentena e todo o efetivo da corporação mourense, cerca de meia centena de operacionais, vão ser sujeitos a testes durante o dia de terça-feira.

O militar em causa regressou de um período de férias e sentiu alguns sintomas correspondentes à doença da covid-19. Fez o teste, e tanto ele como a esposa, tiveram resultado positivo ao novo coronavírus.

O Comando Territorial de Beja (CTBeja) da GNR deu ordem para que todos os militares, no total de catorze, do posto e destacamento de Moura, que tiveram contacto direto com o infetado, fossem colocados em quarentena.

O Major Nuno Santos, porta-voz do CTBeja, confirmou ao JN "a existência do caso positivo e dos militares em quarentena", acrescentando que o Centro Clínico da GNR "foi informado e segue a situação". "Foi feita de imediato a descontaminação das instalações e viaturas", rematou.

O oficial garantiu que "o posto/destacamento estão a funcionar em pleno". "Foram redobradas as medidas de segurança internas no contacto entre militares e estes com o público", concluiu.

De acordo com o último relatório emitido este domingo pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura, a cidade registou este domingo mais um caso que se juntam aos dois de sábado, onde estão incluídos o militar da GNR e a mulher.

O concelho regista oito casos ativos de covid-19, sendo 4 em Moura, 2 em Póvoa de São Miguel e 2 em Safara, estando contabilizadas 130 pessoas recuperadas. Uma pessoa está internada no Hospital de Beja. Um homem de 87 anos, residente em Póvoa de São Miguel, tornou-se a terceira vítima mortal do distrito de Beja.