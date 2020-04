Há 23 novos casos de Covid-19 em Moura, são 65 no total

Teixeira Correia Ontem às 23:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Voltou a dar positivo o teste de Covid-19 ao homem que saiu do Hospital do Espírito Santo, em Évora, e regressou ao sítio do Espadanal, em Moura.

Além de estar infetado com o novo coronavírus, foi transferido do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, por sofrer de outra patologia. Desconhece-se se foi sujeito a testes antes de rumar a casa.

O indivíduo, com cerca de 60 anos, que fazia tratamento de hemodiálise, foi o primeiro a dar positivo em Moura, tendo contaminado uma mulher e mais 32 pessoas no Espadanal, onde vive entre a comunidade de etnia cigana.

Durante esta terça-feira, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM) revelou que foram confirmados 23 novos casos positivos de Covid-19, referentes à comunidade de Vale do Touro, que há uma semana tinha recusado fazer os testes. Agora são 65 os doentes infetados, todos na cidade de Moura.

Esta terça-feira, à margem da visita feita ao Regimento de Infantaria 1, em Beja, Jorge Seguro Sanches, secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional e coordenador da execução do estado de emergência no Alentejo, quando colocado perante a possibilidade de cercas sanitárias naquele espaço justificou que "sendo uma decisão da Autoridade de Saúde, não vejo necessidade que tal suceda face ao trabalho das autoridades locais", tendo o governante deixou relevado "a postura construtiva e altruísta do presidente da Câmara, que tem tido um papel decisivo na resolução dos problemas", rematou.

Durante o passado fim de semana, foram realizados 100 testes em Vale do Touro, havendo a registar que além dos infetados há mais 21 pessoas em confinamento obrigatório, assegurado pela GNR.

Em três sítios habitados por 174 pessoas de comunidades ciganas, há 65 casos positivos, a totalidade dos que existem no concelho de Moura, havendo ainda a registar 53 pessoas em confinamento obrigatório. No Espadanal, com 60 pessoas, há 33 infetados e mais 27 confinados, no Margaçal, onde residem 14 pessoas, há 9 positivos e mais 5 confinados e finalmente no Vale do Touro, onde residem 100 pessoas, 23 estão infetados com Covid-19, 21 confinados e 56 cujos testes resultaram negativos.

Na segunda-feira, o SMPCM tinha revelado que a Autoridade de Saúde Pública, tinha comunicado a existência de um doente recuperado, após a realização de dois testes, ambos com resultados negativos.

Mas a cidade alentejana tem mais dois locais, o Estádio, junto ao campo de futebol e o Girassol, onde vivem cerca de 70 membros de comunidades de etnia cigana e onde não há sinais de qualquer caso de Covid-19, mas onde poderão vir a ser efetuados testes de despistagem