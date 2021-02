Historiador alentejano é o novo diretor do Panteão Nacional

Teixeira Correia Hoje às 02:48 Facebook

O historiador Santiago Matias, investigador do Campo Arqueológico de Mértola e presidente da Câmara de Moura entre 2013 e 2017, foi o escolhido para diretor do Panteão Nacional, em Lisboa.

Natural de Moura, Macias era um dos oito candidatos ao cargo, num concurso internacional promovido pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), que fez o anúncio esta quinta-feira. A tomada de posse está agendada para o dia 1 de abril.

No quadro do novo regime jurídico de autonomia de gestão de monumentos da DGPC, os diretores passam a ser recrutados por concursos públicos, para comissões de serviço de três anos, com a limitação máxima de uma década.

Santiago Macias, de 57 anos, é doutorado em História pela Universidade de Lyon, em 2005, docente especializado do Mestrado em Património da Faculdade de Ciências e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, tem uma vasta experiência em museologia e coordenação de publicações.

A par do concurso para diretor do Panteão Nacional, o historiador alentejano é um dos 12 candidatos admitidos no concurso para diretor do Museu Regional Rainha D. Leonor, em Beja, que integra a rede de museus do Ministério da Cultura.