Homem morre em acidente com trator em Moura

JN/Agências Hoje às 16:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 56 anos morre, esta quarta-feira, na sequência de um acidente com um trator, quando efetuava trabalhos numa herdade do concelho de Moura, no distrito de Beja.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 12.18 horas, ocorreu perto de Santo Aleixo da Restauração, no concelho de Moura.

Segundo fonte da GNR, tratou-se de um acidente de trabalho, pelo que foram chamados ao local inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), que estão a investigar a ocorrência.

Segundo a mesma fonte, a vítima mortal é um trabalhador agrícola que manobrava o trator e cujo corpo foi encontrado já sem vida, por outros funcionários da herdade, a cerca de 200 metros da máquina.

As operações de socorro envolveram operacionais dos Bombeiros de Moura, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, num total de 14 elementos, apoiados por seis veículos.