Incêndio em habitação faz um ferido grave em Moura

Um homem ficou, esta quinta-feira, gravemente ferido e foi helitransportado para um hospital em Lisboa, na sequência de um incêndio ocorrido numa habitação no concelho de Moura (Beja), disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o incêndio ocorreu num quarto de uma habitação em Amareleja, no concelho de Moura, tendo o alerta sido dado às autoridades às 12.33 horas.

Contactado pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou que o ferido grave, de 67 anos, foi helitransportado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para uma unidade hospitalar em Lisboa.

Na sequência do incêndio um outro homem, de 43 anos, sofreu ferimentos leves e foi transportado para o hospital de Beja.

As operações de socorro mobilizaram 19 operacionais dos bombeiros, GNR e INEM, apoiados por seis veículos, incluindo uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura e um helicóptero.