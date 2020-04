Infetados em comunidades ciganas de Moura sobem para 38

Teixeira Correia Hoje às 14:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM) revelou esta quinta-feira que foram confirmados cinco novos casos de Covid-19 no lugar do Margaçal. São agora 38 os infetados em dois aglomerados populacionais de comunidades de etnia cigana.

Há um outro caso, uma mulher que teve contacto com o primeiro infetado do lugar do Espadanal, numa sessão clínica.

No sítio do Espadanal estão registados 32 casos positivos, 17 crianças e jovens e 15 em adultos, entre uma população de 59 pessoas, enquanto que no Margaçal há, pelos menos, seis infetados, entre 13 pessoas.

De acordo com uma nota do SMPCM, no segundo de cinco lugares onde vivem indivíduos de etnia cigana, "nos testes efetuados a toda a comunidade, 6 casos resultaram positivos, 3 foram inconclusivos e 4 apresentaram-se negativos.

O primeiro caso positivo no sítio do Margaçal foi detetado na passada segunda-feira. Trata-se de uma mulher de 51 anos que, face ao agravamento da sintomatologia, foi transportada para o Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, acabando por não ficar internada.

Ao final da tarde de terça-feira o quadro clínico voltou a sofrer alterações e a mulher regressou à unidade hospitalar, transportada pelos Bombeiros Voluntários de Moura.

A comunidade do Margaçal mantém-se em confinamento, de acordo com as indicações da Autoridade de Saúde Publica, estando essa determinação, bem como a segurança do espaço a ser garantida pela da Guarda Nacional Republicana.

O primeiro caso de Covid-19 detetado em Moura ocorreu no dia 4 de abril, num indivíduo de etnia cigana residente no lugar do Espadanal, que se sentiu mal depois de regressar de uma sessão na Unidade Hemodialise do Hospital de Beja, para onde acabaria por ser transportado e onde está internado. Posteriormente, foram realizados testes a toda a comunidade, tendo sido detetados mais 31 infetados.

Mas nem tudo tem sido pacífico em Moura com a comunidade cigana. No passado sábado, os moradores do lugar de Vale do Touro recusaram efetuar os testes de Covid-19 que a Unidade de Saúde Publica (USP) da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) tinha decidido efetuar. No sábado seriam as crianças e no domingo os adultos.

A decisão da Unidade de Saúde Pública (USP) de testar a referida comunidade, localizada a três quilómetros da cidade alentejana e onde vivem cerca de 70 pessoas de etnia cigana, esteve associada ao facto de esta ter estado em contacto direto com uma mulher grávida infetada.

Mas a cidade alentejana tem mais dois locais, o Estádio, junto ao campo de futebol, e o Girassol, onde vivem cerca de 70 membros de comunidades de etnia cigana e onde não há sinais de qualquer caso de Covid-19, mas onde poderão vir a ser efetuados testes de despistagem.

No relatório desta quinta-feira divulgado pela Direção-Geral de Saúde, no concelho de Moura há 29 positivos, longe dos 39 que foram divulgados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura, coordenado pelo presidente da Câmara, o socialista, Álvaro Azedo.