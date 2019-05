Despiste de ambulância causa dois mortos e um ferido grave em Moura

Teixeira Correia Hoje às 00:16, atualizado às 00:44 Facebook

O despiste de uma ambulância da Delegação da Cruz Vermelha de Safara/ Sobral da Adiça, concelho de Moura, provocou dois mortos e um ferido muito grave, todos tripulantes da viatura, que se deslocava para um serviço de emergência em Santo Aleixo da Restauração, acionado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O acidente ocorreu pelas 22 horas na Estrada Nacional 258, depois de a viatura embater e destruir a proteção da ponte da Ribeira do Murtigão, caindo de uma altura de cerca de dez metros para o leito que estava vazio, acabando por chocar violentamente em duas rochas.

Não há ainda explicações para as causas do acidente, mas as fortes travagens no pavimento deixam perceber que o excesso de velocidade, devido à marcha de emergência da ambulância, pode ter estado na origem do mesmo.

As duas vítimas mortais têm 45 e 50 anos. Os corpos foram transportados pelos Bombeiros de Moura para o Gabinete Médico-Legal de Beja. O ferido, de 43 anos, cuja idade ainda é desconhecida, foi levado pela viatura de suporte imediato de vida (SIV) de Moura, para o Serviço de Urgência do Hospital de Beja.

No socorro às vítimas foram mobilizados 19 operacionais dos Bombeiros, a vitura SIV de Moura, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Beja e GNR de Safara. O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito da GNR de Beja foi ativado.