Despiste em Moura provoca quatro feridos

O despiste de um ligeiro de mercadorias, ocorrido esta segunda-feira à noite, na Estrada Nacional 258, na ligação entre Vidigueira e Moura, fez quatro feridos, três graves e um ligeiro. Uma das vítimas foi transportada de helicóptero para Lisboa.

O acidente ocorreu cerca das 20 horas, num local conhecido como o Cruzamento da Hortinha, e as vítimas são quatro cidadãos romenos, com idades entre os 46 e os 50 anos, ligados à apanha da azeitona.

Por motivos ainda não apurados, a viatura saiu da estrada, vindo a capotar e deixando as quarto vítimas encarceradas. O ferido em estado considerado como "muito grave" foi transportado para Lisboa, dois outros feridos para o Hospital de Beja e o ferido leve para o Serviço de Urgência Básica de Moura.

O alerta para o acidente foi dado pelo adjunto de Comando dos Bombeiros de Moura, que passava no local, que prestou os primeiros socorros.

Segundo apurou o JN, o helicóptero que aterrou no Campo de Jogos do Moura Atlético Clube teve grande dificuldade em descolar devido aos ventos cruzados que se faziam sentir no local, tendo levantado voo cerca das 22.30 horas. Este meio aéreo do INEM deveria estar sediado em Évora, mas a falta de médicos levou a que o mesmo fosse deslocalizado para Lisboa.

No socorro às vítimas, estiveram 25 operacionais dos Bombeiros e SIV de Moura, a VMER do Hospital de Beja, a GNR de Vidigueira e Moura e a PSP também desta cidade.