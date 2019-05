Forcado esmagado por touro corre risco de vida

Teixeira Correia Hoje às 16:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Um forcado do grupo amador de Beja está em estado crítico depois de ter sido esmagado por um touro, durante uma pega de caras, e arrastado durante dois ou três metros pelo animal na arena, em Moura.

Miguel Sampaio realizava a segunda pega da tarde, no sábado à tarde, quando foi "à cara do touro". O animal, da ganadaria António Silva, baixou o focinho, arrastou e esmagou o forcado, causando-lhe graves danos no fígado, no qual sofreu fortes hemorragias e um hematoma.

O forcado foi inicialmente assistido na enfermaria da praça de touros, passou pela Unidade de Saúde de Moura e foi depois transportado para o Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

Uma vez que o seu estado de saúde inspira grandes cuidados, ontem de manhã foi helitransportado para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde se encontra internado, em estado considerado grave.