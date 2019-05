Homem morre afogado em Moura

Hoje às 14:58, atualizado às 16:02 Facebook

Um homem de nacionalidade romena morreu, este domingo, em Moura, Beja. Estão a decorrer buscas para recuperar o corpo.

A morte e a nacionalidade da vítima foram confirmadas ao JN pelo Comandante dos Bombeiros Voluntários de Moura, Carlos Encarnação.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse à agência Lusa que o alerta para o desaparecimento do homem, no rio, perto de Defesa de São Brás, foi dado aos bombeiros às 12.44 horas.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR explicou que, naquela zona do Ardila, encontravam-se "dois cidadãos de nacionalidade estrangeira" à pesca. "Um deles foi para dentro de água e, sem que conheçamos a razão, desapareceu no rio", acrescentou.

As buscas envolvem meios dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 13 operacionais, apoiados por seis viaturas, uma delas "uma lancha dos bombeiros de Moura" e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV).

Entre os operacionais mobilizados para o terreno, "está também uma equipa de mergulhadores dos bombeiros", disse a GNR.