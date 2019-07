Voluntários do "Programa Abem" recuperam Escola Básica

Teixeira Correia Hoje às 11:46, atualizado às 11:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 120 voluntários do "Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento" estão, esta sexta-feira, em Moura, envolvidos numa ação solidária, procedendo a trabalhos de requalificação e conservação, na Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de Infância do Fojo, na cidade alentejana.

A iniciativa decorre desde as 10.30 horas e até às 17 horas, e está integrada na celebração do 3º aniversário do "Programa Abem", cuja parceria naquele concelho do distrito de Beja, envolve a Câmara Municipal de Moura e a União de Freguesias de Moura e Santo Amador, onde presta apoio a 201 beneficiários, incluindo duas dezenas de crianças, que têm acesso, sem custos a medicação prescrita, tida como necessária.

Álvaro Azedo, presidente da Câmara Municipal de Moura, referiu ao JN que a escola "é um dos estabelecimentos que apresenta um maior índice de degradação, apesar do grande esforço da edilidade em manter a sua dignidade. Face à sua dimensão, a autarquia considerou ser este o ideal para receber a intervenção dos voluntários", justificou o edil.

O encerramento o "Dia Abem", vai decorrer ao final do dia de hoje na Estação Náutica Lado Alqueva-Moura, onde marcam presença Ana Sofia Antunes, secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes e Maria de Belém Roseira, embaixadora da Associação Dignidade, entidade dinamizadora do "Programa Abem".