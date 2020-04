Dos 33 casos de Covid-19 em Moura, 17 são crianças

Teixeira Correia Hoje às 15:48 Facebook

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura revelou em comunicado a mais 14 novos casos confirmados em Moura.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM) informou que nas últimas 24 horas foram registados mais 14 casos positivos para a Covid-19, em Moura.

No total, o concelho de Moura regista 33 infetados: o autarca Álvaro Azedo adiantou na sua página de Facebook que os casos confirmados são 17 crianças e 16 adultos. Destes, 32 moram no lugar do Espanadal.

O primeiro caso que foi tornado público foi o de um morador do Espadanal, depois de ter efetuado tratamentos de hemodiálise no Hospital José Joaquim Fernandes (HJJF), em Beja. O homem está internado nos cuidados intensivos.

O ​​​​​​​SMPCM revelou que continua a aguardar os restantes resultados das colheitas realizadas no Espadanal. Os testes foram feitos a 30 adultos.