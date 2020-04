Mais 17 casos positivos num só bairro em Moura

Teixeira Correia Hoje às 19:14 Facebook

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM) informou na tarde desta sexta-feita, no site da autarquia, que há mais 17 casos de Covid-19, desta feita em crianças e jovens. Faltam conhecer os resultados dos testes em adultos. Destacamento de Intervenção da GNR mobilizada para o local.

No site da Câmara Municipal de Moura, o SMPCM revela que há mais 17 casos positivos, todos no mesmo espaço habitacional, conhecido como o Espadanal, onde vive uma comunidade de etnia cigana.

Todos os casos estão relacionados com o primeiro caso confirmado e que foi tornado público na passada terça-feira e que se encontra internado nos Cuidados Intensivos do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

Comunicado do Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura:

"O Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura informa que, dos testes realizados aos moradores no Espadanal, foram detetados 19 resultados positivos para Covid-19, dos quais 17 crianças/jovens e 2 adultos. Aguardamos, neste momento, os restantes resultados das colheitas realizadas.

O Serviço Municipal de Proteção Civil solicita à população que continue a seguir todas as recomendações das autoridades de saúde, nomeadamente higienizar frequentemente as mãos, utilizar luvas e máscara quando se deslocar a espaços públicos. Mantenha o distanciamento social".

O JN apurou que militares do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Beja da GNR foi mobilizado para o local, que fica a cerca de dois quilómetros de Moura, junto à Estrada Nacional 258, na ligação a Vidigueira, de forma a controlar a entrada e saída de pessoas naquele aglomerado habitacional e evitar mais contágios por Covid-19.

O segundo caso foi o de uma mulher que faz também hemodiálise no serviço da unidade hospitalar bejense e que foi transportada conjuntamente com o primeiro infetado mais três pessoas, numa viatura dos Bombeiros Voluntários de Moura. Um bombeiro, uma mulher e um homem estão em quarentena aguardando o resultado dos testes. O marido da senhora que deu resultado positivo, também já foi sujeito a testes.

O primeiro caso foi detetado no sábado depois de o grupo ter regressado a Moura depois de ter feito o tratamento no Serviço de Hemodiálise do Hospital de Beja. O homem sentiu-se mal, dirigiu-se ao Centro de Saúde, tendo sido transportado para Beja, sob suspeita de ter contraído o coronavírus, o que se veio a confirmar.

Depois de conhecidos estes 17 casos em Moura, são 50 os casos positivos no distrito de Beja, distribuídos por concelhos, da seguinte forma: Serpa - 17, Beja - 6, Odemira, Almodôvar e Moura -2 casos cada e Castro Verde, Cuba, Mértola e Ferreira do Alentejo- 1 caso cada. Ainda sem casos conhecidos estão os municípios de Alvito, Aljustrel, Barrancos, Ourique e Vidigueira".