Mais nove casos positivos em localidade de Moura

Foram detetados mais nove casos positivos de covid-19 em Póvoa de São Miguel, concelho de Moura, onde agora há um total de 16 casos. O primeiro foi detetado a 12 de julho.

Os nove casos novos foram detetados na sequência da realização de 53 testes, na passada terça-feira, naquela aldeia do município mourense e que foram confirmados pela Autoridade de Saúde Pública (ASP) da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

No município de Moura há agora 33 casos positivos, estando dois dos infetados internados no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja. Além dos 16 casos em Póvoa de São Miguel, há dez em Amareleja, seis em Moura e um em Santo Aleixo da Restauração. Por contactos diretos com estes casos positivos, há 21 pessoas em vigilância ativa no domicílio.

Desde que a 18 de março foram conhecidos os primeiros infetados na região, no total, e de acordo com os dados sempre divulgados Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM), já foram confirmados 116 casos positivos de covid-19, sendo que 83 estão dados como recuperados.

Em comunicado emitido na manhã desta quinta-feira, onde foram revelados os novos casos positivos, o SMPCM informa a população que após a realização da testagem de grupos de pessoas a informação só é divulgada "após o apuramento do resultado de todos os testes e depois da ASP contactar as pessoas que testaram positivo", como forma de travar as tradicionais "falsas notícias" publicadas nas redes sociais sobre eventuais casos assertivos de covid-19 no concelho.

Desde o início da pandemia o concelho de Moura já teve quatro focos de covid-19, primeiro nos aglomerados populacionais nos limites urbanos da cidade de Moura, depois em Santo Aleixo da Restauração, Amareleja e agora em Póvoa de São Miguel.