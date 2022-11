Moura Atlético Clube penhorado por alegada dívida do treinador

O Moura Atlético Clube (MAC) emitiu ao final da tarde desta quinta-feira um comunicado aos sócios, onde revela que teve contas penhoras e teve que pagar mais de dois mil euros por penhoras efetuadas ao seu antigo treinador João Manuel Pinto.

No documento, assinado pelo presidente da Assembleia Geral, o advogado Francisco Cravo, é referido que no passado mês de setembro, a Comissão Administrativa do clube "foi surpreendido pela penhora de duas contas bancárias, cujo bloqueio atingiu o valor de 5.400 euros", situação que o MAC aponta como resultante de "uma dívida, da exclusiva responsabilidade do treinador, cujo salário foi objeto de penhora, antes de ter chegado ao clube", justifica o emblema mourense.

"A notificação ao clube foi na boa-fé entregue ao devedor, que se comprometeu a tratar do assunto, mas não o fez", daí que o clube se tornou "co-devedor e das suas contas foi deduzido o valor de 2.063,71 euros", justifica no comunicado Francisco Cravo.

PUB

O presidente da Assembleia Geral do MAC assegurou aos sócios que "resta ao clube requerer em tribunal o reembolso junto daquele devedor -leia-se João Manuel Pinto -, que, notificado pelo clube, por duas vezes, não pagou", remata o também advogado de profissão.

Segundo apurou o JN junto de fonte do clube da "Cidade Salúquia", a verba paga pelo MAC "foi substancialmente menos, porque Francisco Cravo conseguiu livrar o pagamento dos juros que já eram superiores à dívida".

O antigo jogador do Belenenses Porto, Benfica e da Seleção Nacional, de 49 anos, treinou o Moura Atlético Clube na 2.ª fase do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Beja, tendo conseguido 10 vitórias em 16 jogos, estando este ano a treinar o Machico, clube madeirense que disputa série B do Campeonato de Portugal.

Contatado pelo JN, e colocado a par do comunicado, João Manuel Pinto, justificou que: "se isso for verdade irei recorrer judicialmente contra o clube", assegurou.