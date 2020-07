Moura tem novo foco de covid-19

Teixeira Correia Hoje às 16:37 Facebook

Há mais seis casos positivos de covid-19 no concelho de Moura, num novo foco da pandemia detetado em Amareleja, onde já se registam nove casos.

De acordo com a informação divulgada este sábado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM), "foram confirmados hoje, pela Autoridade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, seis novos casos positivos de covid-19 em Amareleja". Os contágios "estão relacionados com os que foram identificados, nos últimos dias, naquela freguesia".

O primeiro infetado foi detetado na passada segunda-feira, naquela freguesia do concelho de Moura, e o segundo e terceiro nos dois dias seguintes. No município, há, no total, 15 casos positivos, sendo os restantes seis cidadãos residentes na sede de concelho. Por contactos diretos com casos confirmados como positivos, há 84 pessoas em vigilância ativa no domicílio.

Recorde-se que o concelho de Moura é, dos 47 municípios do Alentejo, com exceção de Reguengos de Monsaraz, um dos que mais casos positivos já registou desde que, no passado dia 18 de março, foram conhecidos os primeiros infetados na região. No total, e de acordo com os dados divulgados pelo SMPCM, já foram confirmados 95 casos positivos de covid-19, sendo que 80 estão dados como recuperados.

Atenta à situação no concelho, a Câmara Municipal de Moura tem tomado medidas tendentes a "fechar o circuito de contactos e realizado testagens massivas", tendo, na passada segunda-feira, suspendido as visitas aos lares e tomado a decisão de não abrir as piscinas ao ar livre, visando salvaguardar "a saúde de toda a população e de todos os que visitam o concelho".

Na quarta-feira, o município promoveu a realização de 92 testes serológicos à covid-19, testando profissionais da linha da frente do combate à pandemia, nomeadamente do Serviço de Urgência Básica, Bombeiros Voluntários e Cruz Vermelha-Delegação de Safara e Sobral da Adiça, que se revelaram negativos.