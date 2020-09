Moura testa todo o pessoal docente e não docente das escolas do concelho

Teixeira Correia Hoje às 09:41 Facebook

A Câmara Municipal de Moura vai fazer 411 testes para despiste da covid-19 a todo o pessoal docente e não docente das escolas do concelho.

"Até a final da semana serão realizados os testes" à população dos Agrupamentos de Escolas de Moura e Amareleja e das Escolas Secundária e Profissional da cidade, informou a Câmara Municipal de Moura (CMM).

Um investimento da autarquia na ordem dos 55 mil euros, integrado no Programa de Adaptação Educativo do Baixo Alentejo (PAEBA) à covid-19.

O programa está a ser operacionalizado pelo Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve-Algarve Biomedical Center, que já foi responsável pela efetivação de centenas de testes numa cooperação com a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), que visou, entre outros, bombeiros e utentes de lares.

O Algarve Biomedical Center, "vai traçar e implementar medidas que visam contribuir para a existência de um ambiente educativo com a máxima segurança", diz a CMM, em comunicado. "A estratégia" inclui todos os intervenientes, "possibilitando o aproveitamento dos conhecimentos vivenciais e técnicos de todos", justificam.

Definir grupos para evitar o contágio cruzado, regras de entrada, circulação e utilização dos espaços dos estabelecimentos de ensino, elaborar planos de limpeza das instalações e de atuação perante casos suspeitos, além de construir Códigos de Conduta, são algumas das medidas a implementar pelo Algarve Biomedical Center, através do Programa de Adaptação Educativo do Baixo Alentejo.

Sete casos ativos no concelho de Moura

De acordo com os últimos dados divulgados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, foram realizados novos testes em Póvoa de São Miguel e há mais um caso recuperado naquela aldeia.

Na globalidade, no Município de Moura registam-se 134 casos recuperados e há sete casos ativos pelo novo coronavírus, sendo dois em Moura e cinco em Safara, dois dos quais detetados no passado sábado.

Neste concelho da margem esquerda do rio Guadiana, desde o início da pandemia há o registo de uma morte, um homem de 87 anos, residente em Póvoa de São Miguel, que se tornou na terceira vítima mortal do distrito de Beja.