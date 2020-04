Núcleo do Sporting solidário com os bombeiros de Moura

Teixeira Correia Hoje às 10:03 Facebook

Considerando o momento complicado e o importante trabalho que desenvolvem em prol da comunidade, o Núcleo do Sporting de Moura (NSM) entregou ao comandante dos Bombeiros Voluntários da cidade um cheque de 500 euros.

O ato simbólico da entrega do cheque decorreu à porta do quartel dos voluntários da chamada "Cidade Salúquia", onde também esteve o responsável da Serviço Municipal de Proteção Civil, Diogo Saraiva.

Francisco Manta, presidente da direção dos "leões" de Moura, sustentou a atribuição da verba aos bombeiros por serem "autênticos heróis, que lutam diariamente, sem horários, colocando em causa a sua saúde e a dos seus, sem nada receber em troca".

Empresário nos setores da limpeza e imobiliária, Francos Manta é um fervoroso adepto do Sporting, mas lembra que "os núcleos espalhados pelo mundo não se resumem apenas a apoiar uma equipa de futebol ou de outras modalidades", justificou.

Lembrando a fase complicada que se está a viver face à Covid-19, que muito se tem refletido no dia-a-dia dos operacionais dos corpos de bombeiros, Carlos Encarnação, comandante da corporação mourense, deixou um agradecimento sentido: "muito obrigado por estarem connosco neste momento".

Já o presidente da Câmara, Álvaro Azedo, considerou que a entrega da verba aos bombeiros, é "um gesto da maior importância, ao nível do trajeto a que o Núcleo nos tem habituado".

O Núcleo do Sporting de Moura (NSM) vive desde o passado dia 6 de março um momento de indecisão, em virtude da Associação de Futebol de Beja (AFB) ter dado por concluídas as prova por si organizadas. A decisão da AFB impossibilita que a equipa de futsal do NSM festeje, nos 26 anos de existência, o primeiro título de Campeão Distrital conquistado a uma jornada do final da competição.