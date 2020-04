Primeiro doente recuperado entre 39 infetados em Moura

Teixeira Correia Hoje às 22:53 Facebook

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM) revelou esta segunda-feira que já existe um caso recuperado de um doente de Covid-19, citando informação transmitida pela Autoridade de Saúde Pública, após a realização de dois testes, ambos com resultados negativos.

Apesar de o SMPCM não referir, o JN apurou que se trata de um homem com cerca de 60 anos, que vive no sítio do Espadanal, habitado por uma comunidade de etnia cigana e que foi o primeiro caso positivo de Covid-19 no concelho de Moura.

A situação foi detetada no dia 4 de abril, após o indivíduo se ter sentido mal depois de regressar de uma sessão na Unidade Hemodialise do Hospital de Beja, para onde acabaria por ser transportado e onde está internado. Posteriormente, no Espadanal foram realizados testes a toda a comunidade, tendo sido detetados mais 31 infetados. No total, no sítio há 17 crianças e jovens e 15 em adultos, entre uma população de 59 pessoas, infetadas.

Antes destes últimos casos, uma mulher, também residente em Moura, que viajava para a hemodiálise, com homem agora recuperado acusou também positivo. Posteriormente, no lugar do Margaçal, onde vive uma comunidade de etnia cigana composta por treze pessoas, foram detetados seis novos casos de Covid-19.

No concelho de Moura, que segundo os Censos de 2011, tem 15.167 habitantes, os 39 casos positivos de Covid-19, estão todos confinados na sede de concelho e só um não é de uma pessoa de etnia cigana.

No passado dia 18 de abril os moradores do lugar de Vale do Touro, recusaram efetuar os testes de Covid-19, que a Unidade de Saúde Publica (USP) da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) tinha decidido efetuar durante esse fim-de-semana. No sábado seriam as crianças e no domingo os adultos. A situação foi ultrapassada este fim de semana, tendo a comunidade, com um total de 83 pessoas, entre adultos e menores sido sujeita a testes e segundo o SMPCM "durante o dia de amanhã será realizado um novo ponto de situação, já com o resultado de todos os testes efetuados à comunidade de Vale do Touro".

Mas a cidade alentejana tem mais dois locais, o Estádio, junto ao campo de futebol e o Girassol, onde vivem cerca de 70 membros de comunidades de etnia cigana e onde não há sinais de qualquer caso de Covid-19, mas onde poderão vir a ser efetuados testes de despistagem.

No relatório desta segunda-feira divulgado pela Direção-Geral de Saúde, no concelho de Moura estão dados como positivos 29 casos, longe dos 39 que foram divulgados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura, coordenado pelo presidente da Câmara, o socialista, Álvaro Azedo.