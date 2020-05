Quatro novos casos de covid-19 em Moura

Teixeira Correia Hoje às 20:25 Facebook

Este sábado foi confirmado mais um caso positivo de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 na cidade de Moura.

O novo caso de covid-19 foi revelado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM) com base em informação da Autoridade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

De acordo com o SMPCM "trata-se de um caso que não está relacionado com nenhum dos que já haviam sido confirmados", e que tiveram como epicentro as comunidades ciganas dos sítios do Espadanal, Margaçal e Vale do Touro.

Durante a manhã, o SMPCM informou que dos 46 testes realizados à covid-19 em Sobral da Adiça, no dia 13 de maio, foram confirmados três casos positivos, "todos relacionados com os restantes casos já confirmados em Sobral da Adiça". O mesmo sucedeu com os dez casos registados na passada semana, todos numa comunidade.

Os testes foram realizados pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, apoiada, no local, pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura e Junta de Freguesia de Sobral da Adiça.

Com os quatro novos casos registados este sábado, há agora 30 casos positivos no concelho de Moura, sendo 13 em Sobral da Adiça e 17 em Moura, existindo 50 casos recuperados.

No relatório deste sábado da Direção-Geral de Saúde (DGS), o concelho de Moura continua a apresentar 68 casos positivos, número que já vem desde o dia 12 de maio, percebendo-se que a DGS não está a contabilizar os recuperados no município.

Recorde-se que o concelho de Moura é, dos 47 municípios do Alentejo, o que mais casos positivos já registou, desde que no passado dia 18 de março foram conhecidos os primeiros infetados na região. No total, e de acordo com os dados divulgados pelo SMPCM, já foram confirmados 80 casos positivos de covid-19.

O primeiro caso no Município de Moura surgiu a 8 de abril, num homem, com cerca de 60 anos, que fazia tratamento de hemodiálise no Hospital de Beja, onde chegou a estar internado.