Recuperados 25 dos 65 casos de Covid-19 no sítio do Espadanal em Moura

Teixeira Correia Ontem às 23:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de na terça-feira terem sido anunciados 23 novos casos positivos de Covid-19, esta quarta-feira as nuvens negras foram substituídas pelo sol, com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM) a receber da Autoridade de Saúde Pública (ASP) a informação de que existiam 25 doentes recuperados.

Os casos dizem respeito ao sítio do Espadanal, local onde vive uma comunidade de etnia cigana, e o número de infetados era de 33, numa população de 60 pessoas, estando os restantes 27 em confinamento obrigatório.

Aproveitando a presença do "Camião da Esperança", a ASP agendou para a passada segunda-feira a repetição dos testes ao novo coronavírus e a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) agilizou o processo e os mesmos foram realizados a toda a comunidade.

São 25 os casos de doentes recuperados, depois de na segunda-feira ter sido conhecida a primeira recuperação da doença, uma mulher que teve contacto com o primeiro caso positivo no concelho de Moura, que regista agora 40 casos ativos. Tratou-se um homem, com cerca de 60 anos, do Espadanal, que fez a transmissão à restante comunidade e à mulher com que partilhava espaço do tratamento de hemodiálise, e que voltou a dar positivo.

Em três sítios habitados por 174 pessoas de comunidades ciganas, há 40 casos positivos, a totalidade dos que existem no concelho de Moura, havendo ainda a registar 53 pessoas em confinamento obrigatório. No Espadanal, com 60 pessoas, há agora oito infetados, 25 recuperados e 27 confinados, no Margaçal, onde residem 14 pessoas, há nove positivos e mais cinco confinados e finalmente no Vale do Touro, onde residem 100 pessoas, 23 estão infetados com Covid-19, 21 confinados e 56 cujos testes resultaram negativos.