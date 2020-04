Segundo caso positivo em Moura, o 33.º no distrito de Beja

Teixeira Correia Hoje às 21:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM) anunciou em comunicado, na tarde desta quinta-feira, que se registou o segundo caso positivo de Covid-19 naquele concelho.

Segundo revela o SMPCM, coordenado por Álvaro Azedo, presidente da câmara Municipal, "este segundo paciente está relacionado com o primeiro caso já confirmado", que foi tornado público na passada terça-feira e que se encontra internado nos Cuidados Intensivos do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

Segundo apurou o JN, trata-se de uma mulher que faz hemodiálise no serviço da unidade hospitalar bejense e que foi transportada com o primeiro infetado e mais três pessoas, numa viatura dos Bombeiros Voluntários de Moura. Um bombeiro, uma mulher e um homem estão em quarentena, aguardando o resultado dos testes. O marido da mulher que esta quinta-feira deu resultado positivo também já foi sujeito a testes.

O Município revela que "se encontra a acompanhar a realização dos testes que têm estado a ser realizados no concelho", acrescentando que em articulação com as autoridades de saúde se "encontra a desenvolver todas as diligências para controlar a propagação do vírus".

O primeiro caso foi detetado no sábado depois de o grupo ter regressado a Moura, após tratamento no Serviço de Hemodiálise do Hospital de Beja. O homem sentiu-se mal, dirigiu-se ao Centro de Saúde e foi transportado para Beja, sob suspeita de ter contraído o coronavírus, o que se veio a confirmar.

O JN apurou que, com este, são agora 33 os casos positivos no distrito de Beja, distribuídos por concelhos da seguinte forma: Serpa - 17, Beja - 6, Odemira, Almodôvar e Moura - 2 casos cada e Castro Verde, Cuba, Mértola e Ferreira do Alentejo - 1 caso cada. Ainda sem casos conhecidos estão os municípios de Alvito, Aljustrel, Barrancos, Ourique e Vidigueira.