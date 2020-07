Sobe para 26 o número de casos positivos em aldeia do concelho de Moura

Teixeira Correia Hoje às 16:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A bateria de testes à covid-19 efetuados na sexta-feira a 135 pessoas na aldeia de Póvoa de São Miguel, no concelho de Moura, resultou na deteção de mais 10 casos, aumentado para 26 o número de infetados naquela localidade.

A freguesia de Póvoa de São Miguel tem 888 habitantes, foi o quarto foco a ser detetado no concelho mourense e aquele onde existem agora mais casos positivos.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM) revelou este domingo, em comunicado, que no Município de Moura há agora 43 casos positivos, estando três dos infetados internados no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja. Além dos referidos 26 em Póvoa de São Miguel, estão espalhados por três aglomerados mais 17 casos, sendo dez em Amareleja, seis em Moura e um em Santo Aleixo da Restauração. Por contactos diretos com casos confirmados como positivos, há 40 pessoas em vigilância ativa no domicílio.

Desde que no passado dia 18 de março foram conhecidos os primeiros infetados na região, de acordo com os dados divulgados pelo SMPCM, já foram confirmados 126 casos positivos de covid-19, sendo que 83 estão dados como recuperados.