Surto com 31 infetados no Centro Social de Amareleja

Na sequência de uma testagem, foi detetado um surto de covid-19 no Centro Social de Amareleja, em Moura, onde há a registar 31 casos de infeção, 20 dos quais relativos a utentes e 11 a funcionários.

A instituição tem na totalidade 54 utentes e 50 funcionários e, além do lar, tem um centro de dia e um serviço de apoio domiciliário.

Segundo o Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM), foram realizados testes na passada sexta-feira a utentes e funcionários daquela Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), dos quais "resultaram 31 casos positivos", entre 20 utentes e 11 funcionários. Vinte e dois testes foram inconclusivos e terão de ser repetidos.

A Câmara Municipal de Moura, via Serviço de Proteção Civil, em conjunto com a Autoridade de Saúde Pública, "já procedeu à ativação de um conjunto de medidas para contenção do surto na referida instituição".

Em comunicado, a autarquia presidida pelo socialista Álvaro Azedo informou que "irá ser realizada uma testagem massiva em Moura e Amareleja inteiramente assumida pelo município e executada pelo Centro ABC-Algarve".

O mesmo documento dá conta de mais 10 novos casos no concelho (um em Moura e nove em Amareleja), estes sem relação com os que hoje foram detetados no Centro Social. Na globalidade, o concelho contava ontem com 68 casos ativos, sendo que 40 estavam radicados na cidade de Moura, 23 em Amareleja, três em Safara, um em Sobral da Adiça e outro em Póvoa de São Miguel.

Visitas a utentes das IPSS mantém-se suspensas

Após a habitual reunião semanal com as IPSS do concelho, realizada este domingo, foi decidido manter a suspensão das visitas aos utentes destas instituições, por uma semana. Esta medida preventiva resulta da análise à evolução do número de casos na região Alentejo e em especial no concelho de Moura.

Findo este período de suspensão, será realizada uma nova avaliação da situação epidemiológica, por forma a serem adotadas as medidas que se entendam mais adequadas no que toca à retoma das habituais visitas aos utentes das IPSS.