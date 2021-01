Surto de covid-19 encerra Serviço de Urgência Básica de Moura

Teixeira Correia Hoje às 20:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O Serviço de Urgência Básica (SUB) de Moura, que acolhe também o Centro de Saúde, foi encerrado, esta sexta-feira, por decisão da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), após ter sido detetado um surto de covid-19 que conta 10 infetados.

"A maioria dos restantes profissionais deste SUB encontram-se em vigilância ativa", revelou o Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM), acrescentando que "a desinfeção de todo o edifício será assegurada pela Câmara Municipal".

O caso motivou uma reunião de emergência do Centro de Coordenação Operacional Municipal, onde marcou presença o Conselho de Administração da ULSBA, e originou uma drástica redução de recursos humanos, que comprometeu o normal funcionamento do SUB, o que esteve na base da decisão da ULSBA.

Foi decidido que o SUB de Moura vai reabrir amanhã, pelas 16 horas, funcionando todos os dias, entre as 8 e as 24 horas, com consultas de recurso. Um serviço que será assegurado por quatro profissionais: médico, enfermeiro, assistente técnico e assistente operacional.

O SMPCM e a ULSBA, ainda que de forma condicionada, garantem que a reabertura do serviço "permitirá assegurar à população a prestação básica de cuidados de urgência, até data a definir."

Para continuar a acompanhar a situação no SUB, o Centro de Coordenação Operacional Municipal vai continuar a realizar reuniões diárias, com o objetivo de seguir "a evolução do surto identificado, bem como as restantes situações que se verificam no concelho."

Segundo os últimos dados da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), até às 24 horas de ontem, 1 de janeiro, no concelho de Moura, há 34 casos ativos, de um total de 220 que o Município já registou, a que se juntam 182 recuperados e 4 óbitos. A estes números falta juntar os novos casos de infetados conhecidos hoje.