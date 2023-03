Um morto e um ferido grave em despiste de motociclo em Moura

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 23:14 Facebook

Um despiste de um motociclo este domingo, na Estrada Nacional 255, fez um morto e um ferido grave. O acidente ocorreu no trajeto entre Moura e Pias.

O alerta foi dado às 21.28 horas, sendo que, cerca de uma hora depois, o ferido grave ainda se encontrava no local. Ao que o JN apurou junto do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, a circulação na via não chegou a ser cortada.

Para o local acorreram 12 viaturas e 27 operacionais, entre bombeiros, GNR e PSP. O INEM enviou viaturas e um helicóptero.

Foi o segundo acidente mortal com motociclistas, este domingo. Em Grândola, um homem de 48 anos morreu na sequência de um choque com um carro ligeiro, à saída da A2.