Quercus liberta mil peixes em perigo de extinção em Odemira

Esta quarta-feira, dia 8 de abril, a Quercus procede à libertação, no meio natural, de cerca de mil peixes autóctones reproduzidos em cativeiro, numa ação que vai decorrer na ribeira do Torgal, em Santa Luzia, Odemira.

Os peixes a libertar pertencem às espécies Iberochondrostoma almacai (Boga-do-sudoeste) e Squalius torgalensis (Escalo-do-Mira), espécies em perigo de extinção, e foram reproduzidos no Posto Aquícola de Campelo, em Figueiró dos Vinhos.

A libertação de peixes ameaçados de extinção surge no âmbito do projeto "Conservação ex situ de organismos fluviais", dinamizado pela Quercus, pelo Aquário Vasco da Gama, pelo MARE-ISPA e pela Faculdade de Medicina Veterinária, em parceria com a Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

