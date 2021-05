50 imigrantes transportados hoje para o Zmar

Ana Luísa Delgado Hoje às 14:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinquenta imigrantes que testaram negativo à covid-19 e que não têm condições de habitabilidade vão ser transferidos ainda esta quarta-feira para o Zmar Eco Experience, no concelho de Odemira, apesar da contestação dos trabalhadores e proprietários de algumas das habitações existentes naquele empreendimento.

Os emigrantes em causa vivem e trabalham em condições precárias nas freguesias de São Teotónio e Longueira e Almograve, onde existem duas cercas sanitárias devido à situação pandémica.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, reafirmou na terça-feira em Odemira a intenção do Governo de "utilizar, se necessário, a zona não privada do parque de campismo Zmar" para receber os imigrantes que testassem negativo à covid-19 e que não tivessem condições em casa, contrariando a vontade da empresa proprietária do alojamento e de 121 proprietários.

Os migrantes que testaram positivo serão alojados na Pousada da Juventude de Almograve.

Ao que o JN conseguiu apurar, até ao momento foram feitos cerca de 58 testes, sendo que a testagem irá continuar no dia de hoje. A decisão de testar os imigrantes surgiu após a vistoria a 22 habitações, onde foram encontradas várias situações de insalubridade.