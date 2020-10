Choque entre dois carros faz um morto em Odemira

Hoje às 00:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu e outro sofreu ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre dois automóveis ocorrida na segunda-feira à noite em Almograve, no concelho de Odemira, distrito de Beja.

Segundo a mesma fonte, o óbito do homem, de 27 anos, foi declarado no local e o ferido ligeiro, de 24 anos, foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém.

O acidente, de acordo com a GNR, ocorreu na Estrada Municipal 1123.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou, por seu turno, que o alerta para o acidente, ocorrido junto à Pousada da Juventude, em Almograve, foi dado às 21:56.

Foram mobilizados bombeiros e veículos da corporação de Odemira, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Odemira e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do HLA, além da GNR, num total de 15 elementos, apoiados por seis veículos.