Colisão entre carrinha e ambulância dos bombeiros em Vila Nova de Milfontes

Uma colisão entre uma carrinha e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Milfontes, em Odemira, destruiu o veículo da corporação do Litoral Alentejano.

Para além da perda da viatura, os dois operacionais sofreram ferimentos ligeiros, tendo sido conduzidos para o Centro de Saúde de Odemira (CSO), de onde tiveram alta algum tempo depois. O condutor da outra viatura saiu ileso.

O acidente ocorreu às 8.15 horas ao quilómetro 18 da Estrada Nacional (EN) 393, na zona da Algoceira, no sentido norte/sul, quando a ambulância regressava ao quartel, depois do transporte de um doente para o CSO.

Apesar de a GNR estar a investigar as causas do acidente tudo aponta para que a colisão tenha ocorrida na sequência de uma ultrapassagem mal calculada pelo condutor do veículo civil, que acabou por abalroar a ambulância na faixa de rodagem contrária.

Fonte do Corpo de Bombeiros disse ao JN que o acidente "reduz a capacidade operacional, já que a corporação fica reduzida a duas viaturas de socorro e ambas com muitos quilómetros percorridos".

No local do acidente estiveram oito operacionais dos Bombeiros de Vila Nova de Milfontes e Odemira apoiados por quatro viaturas e meios da GNR, que regularam o trânsito na EN 393 que esteve condicionada na faixa sul/norte durante algum tempo.