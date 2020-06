Hoje às 00:46 Facebook

O despiste de um ligeiro de passageiros, na noite desta terça-feira, provocou cinco feridos, dois deles graves. O incidente ocorreu na estrada nacional 390, junto à curva do Sodo, em Vila Nova de Milfontes.

As vítimas, todas mulheres e ocupantes da viatura, foram transportadas depois de uma primeira avaliação para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA). No local estiveram os Bombeiros de Vila Nova de Milfontes, Odemira, Cercal, GNR e a VMER do HLA, num total de 20 operacionais e sete viaturas.