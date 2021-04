Embarcação de pesca encalha em zona rochosa de Milfontes

Rogério Matos Hoje às 14:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma embarcação de pesca profissional encalhou, durante a madrugada desta quarta-feira, numa zona rochosa ao largo de Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira. Os quatro tripulantes, pescadores, foram resgatados por uma outra embarcação de pesca que passava no local.

Ao início da tarde, a embarcação encontrava-se ainda no local em risco de se partir, mas o armador já acionou meios para a retirar da zona rochosa.

O acidente ocorreu durante a madrugada. A embarcação de pesca saiu para a faina no Porto de Pesca do Portinho do Canal, em Milfontes, quando embateu num banco de areia. Ficou sem motor e foi levada para a zona rochosa pelas ondas e corrente. Uma outra embarcação de pesca que passava no local retirou os pescadores que estavam a bordo e foi nesse momento contactada a Polícia Marítima de Sines.

Ao local acorreram uma embarcação salva vidas de Sines e o piquete da Polícia Marítima, que permanecem no espaço a avaliar a situação.

O armador, proprietário da embarcação, foi notificado pelas autoridades para retirar a embarcação, o que deve acontecer durante esta tarde.