Homem com ferimentos graves numa perna em acidente de trabalho em Odemira

Um homem, com cerca de 50 anos, sofreu esta quinta-feira ferimentos graves numa perna num acidente de trabalho numa empresa de mármores em Odemira (Beja) e foi helitransportado para um hospital em Lisboa, revelaram bombeiros e Proteção Civil.

Contactado pela agência Lusa, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral disse que a vítima foi transportada para o Hospital de S. José, em Lisboa, num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O alerta para o acidente de trabalho, ocorrido numa empresa de mármores situada na Estrada Nacional 123 (EN123), em Odemira, foi dado às 08:20, acrescentou a mesma fonte.

Já o comandante dos Bombeiros Voluntários de Odemira, Luís Oliveira, explicou à Lusa que o ferido grave, "um homem, na casa dos 50 anos", sofreu lesões na perna direita.

"Nesta empresa, estava a ser manuseada uma pilha de pedras, com uma máquina, mas a pilha cedeu e o trabalhador ficou com a perna presa debaixo das pedras", precisou o comandante.

A empresa de mármores onde aconteceu o acidente fica situada à saída da vila sede de concelho, junto ao quartel dos bombeiros, acrescentou Luís Oliveira.

A Unidade Local do Litoral e Baixo Alentejo da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) já fez deslocar para o local uma equipa, para proceder às averiguações relacionadas com o acidente de trabalho, disse à Lusa fonte deste organismo.

As operações de socorro à vítima mobilizaram 20 operacionais, apoiados por quatro veículos e um helicóptero, incluindo meios dos bombeiros, GNR e INEM.