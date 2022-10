Homem de 60 anos morre em despiste de automóvel no concelho de Odemira

JN/Agências Hoje às 12:45 Facebook

Um homem com cerca de 60 anos morreu, esta sexta-feira, na sequência do despiste de um automóvel ocorrido perto da barragem de Santa Clara, no concelho de Odemira, distrito de Beja, revelou a Proteção Civil e o INEM.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta por volta das 10 horas, ocorreu numa estrada de terra batida na zona de Moimentos, perto da barragem.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) precisou que a vítima mortal do acidente é um homem com cerca de 60 anos e que o automóvel se despistou e caiu numa ravina.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Ourique, o INEM e a GNR, com um total de 16 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde, e um helicóptero de Faro.