Homem de 65 anos morre atropelado ao atravessar a estrada em Odemira

Um homem de 65 anos morreu atropelado por um automóvel, esta quinta-feira, perto de Brunheiras, freguesia de Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira (Beja).

Fonte da GNR indicou à agência Lusa que o atropelamento ocorreu na Estrada Nacional 390, quando a vítima atravessava a estrada, tendo o óbito sido declarado no local.

O corpo do homem foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja, segundo a fonte da Guarda Nacional Republicana.

O alerta para o acidente foi dado às 19.39 horas, tendo sido mobilizados para o local bombeiros e veículos da corporação de Vila Nova de Milfontes, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Odemira e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, além da GNR, num total de 10 operacionais, apoiados por cinco veículos, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja.