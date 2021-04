Homem ferido com gravidade em praia de Odemira resgatado por helicóptero

JN/Agências Hoje às 20:07 Facebook

Um helicóptero da Força Aérea e bombeiros resgataram este domingo um homem de 25 anos, de nacionalidade estrangeira, ferido com gravidade, de uma zona de "difícil acesso" numa praia do concelho de Odemira (Beja), disse fonte da Proteção Civil.

O capitão do porto de Sines, Rui Filipe, explicou à Lusa que o homem estava com um amigo, junto ao mar, na zona da praia da Carraca, e foi "apanhado pela ondulação", ficando em dificuldades, por não saber nadar, conseguindo sair para terra, numa "zona de rochas e de difícil acesso".

Rui Filipe, que é também o comandante da Polícia Marítima de Sines, indicou que "o alerta foi dado por um casal que se encontrava a passear na falésia", tendo o piquete da Polícia Marítima de Sines recebido a informação de que "um homem estava em dificuldades", na zona da praia da Carraca, freguesia de São Teotónio.

O capitão do porto de Sines adiantou que foram mobilizados para o local os bombeiros de Odemira, o piquete da Polícia Marítima de Sines e elementos da capitania do Porto de Sines, tendo a ação sido coordenada pela Autoridade Marítima.

A mesma fonte acrescentou que devido ao facto de o homem se encontrar num "local de difícil acesso", foi necessário acionar, através do Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, um helicóptero da Força Aérea, para efetuar o resgate.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que, após o resgate, a vítima foi transportada numa viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Odemira, para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Segundo o CDOS, o alerta foi dado às 14.31, tendo sido mobilizados para o local 17 elementos dos bombeiros, da Autoridade Marítima, Força Aérea e GNR, apoiados por seis viaturas, incluindo a SIV, e um helicóptero.