Homem morre afogado em praia de Odemira

Um homem de 34 anos morreu, esta segunda-feira, afogado na praia dos Alterinhos, no concelho alentejano de Odemira, no distrito de Beja, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros.

O homem, de nacionalidade indiana, estava a banhos na praia quando se afogou, tendo o alerta sido dado às autoridades por volta das 15.05 horas, precisou o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Odemira, Luís Oliveira.

Segundo o comandante, o homem foi retirado em paragem cardiorrespiratória da água para o areal da praia, onde lhe foram feitas as primeiras manobras de suporte básica de vida.

A vítima foi depois transportada ainda em paragem cardiorrespiratória para o Serviço de Urgência Básica de Odemira, onde lhe foi decretado o óbito, indicou Luís Oliveira.

As operações envolveram 11 operacionais, apoiados por seis viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Odemira, da Capitania do Porto de Sines, do Instituto de Socorros a Náufragos e da GNR, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja.