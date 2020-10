Homem morre em despiste de ciclomotor em Odemira

JN/Agências Hoje às 22:17 Facebook

Um homem de 68 anos morreu hoje na sequência do despiste do ciclomotor que conduzia, num caminho de terra batida perto de Vale Tijoso, no concelho de Odemira (Beja), revelaram a Proteção Civil e a GNR.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse à agência Lusa que os bombeiros receberam às 19:08 o alerta para o acidente, ocorrido na zona do "monte de Vale Tijoso", num caminho entre São Teotónio, sede de freguesia, e Relva Grande.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR adiantou que o despiste do ciclomotor aconteceu "num caminho vicinal, em terra batida", e que o condutor, "um homem de 68 anos, faleceu durante o transporte" para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém (Setúbal).

O corpo do homem foi transportado, então, para os serviços de medicina legal da mesma unidade hospitalar.

Para o local da ocorrência foram mobilizados sete operacionais, apoiados por três veículos, dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo a viatura médica de emergência e reanimação do HLA, indicou o CDOS.