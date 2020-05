Homem morreu a apanhar perceves das rochas na Baía dos Arcos

JN/Agências Hoje às 18:59 Facebook

O corpo de um pescador lúdico de 50 anos foi resgatado do mar na Baía dos Arcos, em São Teotónio, concelho de Odemira (Beja), esta quinta-feira, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Polícia Marítima.

O comandante da Polícia Marítima e capitão do Porto de Sines, Rui Pedro Silva Filipe, indicou que o homem foi resgatado do mar, sem vida, a norte da Ribeira de Odeceixe, por uma moto de água da Estação Salva-Vidas de Sines, tendo o corpo sido encaminhado para o Porto de Sines, onde a delegada de saúde confirmou o óbito.

Segundo o capitão do Porto de Sines, o pescador lúdico estaria nas rochas, na apanha de perceves, e caiu ao mar.

"O alerta foi dado por outro pescador lúdico, que estava na zona e avistou um corpo dentro de água", relatou.

A vítima mortal residia em Baiona, freguesia de Odeceixe, concelho de Aljezur (Faro), tendo o corpo sido encaminhado para o serviço de medicina legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta para a ocorrência foi dado às 10.29 horas, de acordo com fonte da Proteção Civil, tendo sido mobilizados bombeiros de Odemira e de Aljezur, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Lagos, elementos da Polícia Marítima e do Instituto de Socorros a Náufragos, num total de 16 operacionais, apoiados por cinco veículos, uma moto de água e uma lancha do comando da Polícia Marítima de Sines.