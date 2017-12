Acidente em Odemira faz um morto e cinco feridos

Ontem às 18:25 Facebook

Um morto, uma mulher de 61 anos, e cinco feridos, um grave e os outros ligeiros, é o resultado de uma colisão entre dois automóveis ocorrida esta quinta-feira à tarde no concelho de Odemira.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja explicou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado aos bombeiros às 15.33 horas, aconteceu na Estrada Nacional (EN) 393,na zona de Vale de Gomes, concelho de Odemira.

Segundo o CDOS, os feridos foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), mas a vítima mortal ainda se encontrava no local, por volta das 18 horas.

Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros de Odemira, Luís Oliveira, revelou que a vítima mortal é uma mulher, de 61 anos, enquanto o ferido grave é um homem, de 21.

Já os quatro feridos ligeiros, disse a mesma fonte, são uma mulher, de 30 anos, uma rapariga, de 12, e dois homens, de 33 e 53 anos.

A Estrada Nacional 393 já foi reaberta ao trânsito na zona de Odemira, distrito de Beja, depois de ter estado cortada, nos dois sentidos, mais de quatro horas.

Fonte da GNR indicou à agência Lusa que a estrada reabriu ao trânsito, nos dois sentidos, às 19:50, após o Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR ter efetuado os trabalhos no local no sentido de averiguar as causas do sinistro e de os dois veículos envolvidos terem sido removidos.

O socorro às vítimas implicou a mobilização de 23 elementos, apoiados por 10 viaturas, dos bombeiros, GNR, Cruz Vermelha e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo a viatura médica de emergência e reanimação do HLA e a ambulância de suporte imediato de vida de Odemira.