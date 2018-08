Hoje às 16:47 Facebook

A fadista tinha grandes ligações a esta localidade do concelho de Odemira.

Amália Rodrigues teve uma casa de férias sobranceira à praia e ia muitas vezes jantar ao único restaurante que havia, então, no Brejão, o do Senhor Pacheco. Por isso, não é de estranhar que o artista Ivo Santos, que assina como Smile, esteja a criar, durante o mês de agosto, quatro murais de arte pública no Brejão, freguesia de São Teotónio, dedicados ao percurso artístico e de vida da fadista.

