Colisão entre ligeiro e pesado faz uma vítima mortal em Odemira

O condutor de um veículo ligeiro de passageiros morreu na manhã deste domingo na sequência de um colisão entre a viatura que conduzia e um pesado de mercadorias, junto ao cruzamento do Almograve, no concelho de Odemira, Beja.

Em paragem cardiorrespiratória, a vítima foi transportada para o Centro de Saúde de Odemira, onde chegaria sem vida. O condutor do pesado saiu ileso da colisão.

O acidente ocorreu às 07 horas, ao quilómetro 12,8 da Estrada Nacional 393, na ligação entre Vila Nova de Milfontes e Odemira, próximo do cruzamento para a praia do Almograve.

Por motivos que estão a ser apurados pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação, as viaturas chocaram no eixo da via. O ligeiro de passageiros seguia de São Teotónio (Odemira), localidade onde a vítima residia e o pesado de mercadorias, uma viatura de transporte de leite sem carga, seguia em sentido contrário.

No local do acidente estiveram 12 operacionais dos Bombeiros de Odemira, viatura de suporte imediato de vida (SIV) e a GNR, apoiados por cinco viaturas. O corpo da vítima foi levado para o Gabinete Médico-Legal de Beja, onde vai ser autopsiado.