Colisão entre moto e bicicleta faz um morto em Vila Nova de Milfontes

Uma colisão entre um motociclo e uma bicicleta, na sexta-feira, provocou um morto e um ferido grave em Vila de Nova de Milfontes, concelho de Odemira, distrito de Beja.

O acidente, na estrada nacional 390, ao quilómetro nove, ocorreu às 21.40 horas, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Ao local acorreram 20 operacionais apoiados por sete veículos e o helicóptero do hospital de Faro, que transportou o ferido para o hospital de São José, em Lisboa.

A GNR adiantou que a vítima mortal é um homem de 37 anos, enquanto o ferido grave tem 43 anos.

O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação do Destacamento de Trânsito de Beja está a investigar as circunstâncias do acidente.