Colisão entre moto e ligeiro faz um morto e um ferido grave

O condutor de um motociclo morreu, este domingo, na sequência de uma colisão com um automóvel perto de Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira.

A vítima mortal tem 31 anos e nacionalidade portuguesa, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Seguia como passageira no motociclo uma mulher brasileira, de 30 anos, que sofreu ferimentos graves, acrescentou.

O condutor do carro, um homem de 46 anos, sofreu ferimentos ligeiros, referiu a fonte.

O acidente ocorreu na Estrada Municipal 1072, junto a Ribeira da Azenha, na freguesia de Vila Nova de Milfontes.

O alerta para o acidente foi dado às 17.55 horas e as operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Vila Nova de Milfontes e meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo um helicóptero, Capitania do Porto de Sines e da GNR, indicou à Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.