Colisão entre ligeiro e pesado faz dois mortos em Odemira

Duas pessoas morreram e outras duas, menores de idade, ficaram feridas, na sequência de uma colisão, esta sexta-feira, entre um ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias, em Odemira.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 393, no cruzamento para o Cabo Sardão, pelas 15 horas. Segundo fonte da GNR de Beja, as vítimas mortais são dois adultos - um homem, de 48 anos e uma mulher, de 45 anos - e serão pais dos dois menores que tiveram ferimentos ligeiros e que estão agora no Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Segundo fonte da GNR de Beja, os pais faleceram já a caminho do Hospital.

No local estiveram 12 operacionais da GNR, sendo dois do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação. Estiveram também os Bombeiros Voluntários de Odemira.