Encontrado cadáver de pescador desaparecido em Vila Nova de Milfontes

26 Maio 2018 às 19:00 Facebook

Twitter

O corpo do homem que desapareceu no domingo na praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira (Beja) foi encontrado este sábado cerca das 17 horas, disseram fontes da Polícia Marítima e da Proteção Civil.

O comandante da Polícia Marítima e capitão do Porto de Sines, Manuel Sá Coutinho, indicou à agência Lusa que o corpo foi encontrado nas rochas, na zona da praia do Malhão.

Segundo o capitão do Porto de Sines, o corpo foi recolhido com recurso a uma moto de água e duas embarcações da Autoridade Marítima Nacional, tendo sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

A vítima, de 27 anos, que residia em Ervidel, concelho de Aljustrel, desapareceu no domingo, após ter caído ao mar quando pescava com um grupo de amigos numa falésia a sul da praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes, no distrito de Beja.

O alerta para o desaparecimento do homem foi dado às autoridades por um elemento do grupo por volta das 20:15 de domingo, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.