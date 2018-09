Menino ferido com gravidade quando brincava com o cão do avô

Teixeira Correia 31 Maio 2018 às 22:07 Facebook

Twitter

Um menino de seis anos foi atacado por um cão de grande porte, em Odemira, e sofreu ferimentos graves. Foi transportado de helicóptero para Lisboa.

A criança foi atacada por um animal de grande porte por volta das 19.30 horas desta quinta-feira, no Monte da Alagoinha, aldeia de Campo Redondo, na freguesia de Colos, Odemira.

O cão de grande porte é pertença do avô do rapaz, também proprietário do monte, e o ataque aconteceu quando o miúdo brincava com o animal. As circunstâncias do ataque ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

Dada a gravidade, o rapaz foi transportado pela viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Odemira, acompanhada da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja, para o heliporto de Ourique, tendo sido transportado, cerca das 22.05 horas, pelo helicóptero do INEM de Faro, para o hospital Dona Estefânia, em Lisboa.

Segundo revelou o Capitão Daniel Ferreira, porta-voz do Comando Territorial de Beja da GNR, "o proprietário do animal foi notificado como fiel depositário do cão, que será recolhido esta sexta-feira pela veterinária e serviços municipais de Odemira", justificou.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 17 operacionais dos Bombeiros e SIV de Odemira, VMER de Beja, INEM e GNR, apoiados por cinco viaturas e um meio aéreo.