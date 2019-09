Mulher de 62 anos morre afogada em praia de Odemira

Hoje às 17:02 Facebook

Uma mulher de 62 anos morreu, na quinta-feira, afogada na praia do Malhão, no concelho de Odemira, distrito de Beja, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta foi dado às 13:04 e que o afogamento ocorreu na praia do Malhão, perto de Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira.

A fonte do INEM precisou que a vítima mortal é uma mulher de 62 anos, adiantando que o óbito foi declarado no local pela equipa médica.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Vila Nova de Milfontes, com duas viaturas e três operacionais, e elementos da Capitania do Porto de Sines, além da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Litoral Alentejano e a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Odemira.