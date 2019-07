Quatro indianos mortos num despiste em Odemira

Rita Salcedas e Teixeira Correia Ontem às 22:55 Facebook

Um acidente de viação ocorrido esta sexta-feira à noite, na Estrada Nacional 120, perto da localidade de Vale Juncal, Odemira, provocou quatro vítimas mortais, de nacionalidade indiana.

"Tratou-se de um despiste de um ligeiro de passageiros na EN 120" disse ao JN o comandante dos Bombeiros Voluntários de Odemira. De acordo com a mesma fonte, "as quatro pessoas entraram em paragem cardiorrespiratória", tendo um médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Portimão declarado os óbitos no local.

As vítimas eram todas ocupantes do automóvel. Eram de nacionalidade indiana e trabalhavam na agricultura.

Foi acionado o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) de Faro e mobilizados meios de socorro de Aljezur, concelho vizinho de Odemira, já no Algarve.