Motociclista morre em despiste em Odemira

Um homem de 37 anos morreu, este sábado, na localidade de Brunheiras, no concelho de Odemira, em Beja devido ao despiste do motociclo que conduzia, revelaram à agência Lusa a Proteção Civil e a GNR.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja explicou que o alerta para o despiste do motociclo, em Brunheiras, na freguesia de Vila Nova de Milfontes, foi transmitido aos bombeiros às 18.08 horas.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR precisou que a vítima mortal é um homem de 37 anos, condutor do motociclo.

Para o local do sinistro, foram mobilizados 11 operacionais, apoiados por seis viaturas, incluindo meios dos bombeiros, GNR, e Instituto Nacional de Emergência Médica, que enviou uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém (Setúbal).